Calciomercato Milan, scambio in Premier e Juve KO! Cifre e dettagli

Futuro in bilico per il capitano del Milan Alessio Romagnoli: ipotesi di scambio in Premier League che potrebbe riguardare anche la Juventus. Tutte le cifre e i dettagli

La Champions League ad un passo. Dopo aver travolto per 3-0 la Juventus all’Allianz Stadium, il Milan umilia 7-0 il Torino e vede il ritorno nella massima competizione europea sempre più vicino. Ai rossoneri basteranno infatti tre punti contro il Cagliari per qualificarsi con una giornata di anticipo. 10 gol fatti e 0 subiti in due partite di fatto perfette, stravinte dal Milan senza il proprio capitano, Alessio Romagnoli. Pioli ha infatti affidato la difesa a Kjaer e Tomori, diventati ormai i due centrali titolari. Un’esclusione che fa sicuramente rumore e che alimenta ulteriormente rumors e indiscrezioni di calciomercato. Il 26enne, infatti, è stato accostato alla Juventus nel possibile scambio con Federico Bernardeschi. Un’altra pista porta invece alla Premier League: ecco l’ipotesi di scambio con il Chelsea che riguarderebbe anche la Juventus. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Milan-Chelsea | Cifre e dettagli

Il capitano rossonero è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Milan. Il suo futuro, dunque, anche alla luce delle ultime scelte di Pioli, è sempre più in bilico. Maldini e Massara potrebbero così decidere di mettere il giocatore sul mercato per non correre il rischio di perderlo a zero, anche intavolando uno scambio. E un’altra ipotesi porta al Chelsea di Tuchel: Emerson Palmieri, obiettivo della Juventus, è dato in partenza e potrebbe fare al caso del Milan per la fascia sinistra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il Nazionale azzurro ex Roma potrebbe rappresentare una valida alternativa a Theo Hernandez, ma anche essere schierato come terzino sinistro alle spalle dello stesso francese, che in questo caso avanzerebbe a centrocampo nel 4-2-3-1 di Pioli. Anche l’italo-brasiliano è in scadenza nel 2022 e valutato come Romagnoli circa 15-20 milioni di euro. Uno scambio alla pari con doppia beffa alla Juve. Non solo Tomori, dunque: occhi puntati sull’asse Milan-Chelsea.