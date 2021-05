Il futuro di Rodrigo Ely sembra ormai definito: arriva la decisione dell’Alaves sull’ex difensore del Milan

Il Milan aveva deciso di cedere Rodrigo Ely al Deportivo Alaves per quasi 3 milioni di euro, nell’ormai lontano 2017. Per il difensore brasiliano, assistito di Mino Raiola, arrivò la firma di un contratto quadriennale che scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento e alle prese con un infortunio al legamento crociato, e il rientro è previsto proprio per la fine di giugno.

La sua avventura all’Alaves, però, si avvicina alla conclusione. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalciomercatoNews.com, il club spagnolo non rinnoverà il contratto a Rodrigo Ely. Il difensore centrale, dunque, resterà svincolato. In attesa della chiamata di qualche altro club.