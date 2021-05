Calciomercato Inter, addio Brozovic | Scambio con la Juventus

L’Inter potrebbe privarsi di Marcelo Brozovic, con Marotta che imposterebbe un super scambio con la Juventus

Suning nei prossimi giorni incontrerà Antonio Conte e la squadra per capire se ci sono i margini di riduzione del 20% degli stipendi. Intanto, Beppe Marotta deve pensare a come gestire il prossimo calciomercato. Pochi sono i soldi disponibili per tutti i club europei, dunque molto dipenderà da prestiti o eventuali scambi. Potrebbe finirci Marcelo Brozovic, perno del centrocampo nerazzurro col contratto in scadenza nel 2022 e, almeno per il momento, con il rinnovo che sembra molto lontano da un esito positivo. E c’è da monitorare la pista che lo porterebbe a vestire la maglia della Juventus.

Juventus, occhio allo scambio con l’Inter per Brozovic

In caso di mancato rinnovo con l’Inter, Marcelo Brozovic dovrebbe lasciare la squadra nerazzurra. Beppe Marotta vuole assolutamente evitare di perderlo a parametro zero e il croato chiede un aumento importante. L’idea potrebbe essere quello di uno scambio alla pari con la Juventus, con Rodrigo Bentancur che farebbe il percorso inverso diretto verso Milano. Uno scambio alla pari sui 45-50 milioni, che garantirebbe la plusvalenza per entrambi. Allegri è un grande estimatore di ‘Epic Brozo‘ e se dovesse tornare a Torino, la Juve troverebbe il suo parere positivo.