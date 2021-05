È in corso il derby Roma-Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A: nuovo infortunio per i giallorossi nel primo tempo

Sta andando in scena in questi minuti il derby tra Roma e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A. La Roma ha ottenuto il vantaggio con Mkhitaryan e il punteggio è attualmente di 1-o a favore degli uomini di Fonseca. Arrivano anche brutte notizie, però, per i giallorossi nel corso del primo tempo.

Il tecnico portoghese si trova a dover affrontare l’ennesimo infortunio stagionale, con questa volta protagonista Roger Ibanez. Il brasiliano ha avvertito un fastidio muscolare e alla fine è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, sostituito da Kumbulla al 38′. Si attendono aggiornamenti riguardo alle condizioni del difensore.