Il calciomercato bianconero prende forma con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva: occhi sull’attaccante da tempo accostato alla Juventus e che ha chiesto la cessione in vista della prossima stagione

Non solo il big match contro l’Inter nei pensieri della Juventus che, già con largo anticipo, valuta le prossime mosse da effettuare nel calciomercato estivo. Una sessione all’insegna della rivoluzione quella che con ogni probabilità riguarderà i bianconeri che, in attacco, rischiano di cambiare tanto. Dai dubbi sulla permanenza tra gli altri di Ronaldo e Dybala, è caccia aperta ad un nuovo rinforzo di spessore per il reparto avanzato della squadra torinese. In tal senso, resta vivo l’interesse della Juventus per una vecchia conoscenza della Serie A: il top club fissa il prezzo, servono ben 50 milioni di euro per l’addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Zidane | Novità anche per Ronaldo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio al tecnico | C’è l’annuncio!

Calciomercato Juventus, Icardi vuole andarsene: lo scenario

Secondo quanto riporta il quotidiano francese ‘Equipe’, Mauro Icardi avrebbe espressamente richiesto la cessione al club di Al-Khelaifi per la prossima estate. L’ex capitano dell’Inter, messo in ombra da Kean e Mbappè, vuole quindi dire addio al PSG nelle prossime settimane. Il club parigino fissa il prezzo per il bomber argentino: per meno di 50 milioni, nonostante un pesantissimo stipendio da 10 milioni annui, Icardi non partirà.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La Juventus è da tempo sulle tracce di Maurito: bianconeri avvisati, il colpo Icardi può costare caro nonostante la ferma volontà del bomber di cambiare aria per tornare, magari, proprio in Serie A dopo l’esperienza con la maglia del PSG.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, proposto l’ex Juventus | La risposta della dirigenza

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dietrofront per la panchina | Decisione presa

In questa stagione con la squadra francese, Icardi ha segnato 12 reti in 26 apparizioni complessive, con 6 assist vincenti per i compagni.