In attesa del big match contro l’Inter in scena questo pomeriggio all’Allianz Stadium, in casa Juventus tiene banco il capitolo allenatore: sembrerebbe destinata a sfumare definitivamente la pista che porta ad uno dei nomi più chiacchierati per il post Pirlo

Le sfide con Inter e Bologna, inframezzate dalla finale di Tim Cup con l’Atalanta, per tentare di chiudere nel miglior modo la stagione bianconera. In casa Juventus il focus resta sul prossimo calciomercato estivo, con diverse novità attese alla rosa della squadra torinese ma non solo. Dovrebbe salutare con ogni probabilità Andrea Pirlo, dopo una sola stagione. Giungono importanti novità per quanto riguarda uno dei nomi più caldi accostati alla panchina della ‘Vecchia Signora’ negli ultimi mesi e a parlarne è l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo. Si tratta di Simone Inzaghi che, al momento, rimane in scadenza il prossimo 30 giugno con la Lazio ed è da tempo nel radar bianconero come possibile guida tecnica della Juventus per le prossime stagione: ecco le dichiarazioni dell’ex bomber giallorosso.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Pruzzo su Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, Roberto Pruzzo ha voluto dire la sua su quello che potrebbe essere il destino di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, in scadenza tra poco più di un mese con i biancocelesti, ha portato la Lazio al sesto posto in classifica, con una gara in meno rispetto alle concorrenti e la chance (complicatissima) di lottare al photofinish per l’ultimo Champions.

Sul destino di Inzaghi, Pruzzo ‘gela’ la Juventus: “Sono convinto che Inzaghi rimarrà alla Lazio”, ha detto l’ex attaccante che di fatto, non lascia troppo spazio all’ipotesi bianconera avanzando sul possibile rinnovo con il club di Claudio Lotito.

Situazione in divenire, con il nome di Simone Inzaghi che, tra poche settimane, potrebbe sparire definitivamente dal taccuino di Paratici per il post Pirlo. Il futuro alla Lazio oltre il 30 giugno 2021, un’ipotesi che pare destinata a crescere.