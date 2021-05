Calciomercato Serie A, flop Icardi | Può tornare con lo scambio!

Flop Icardi nel ritorno della semifinale di Champions League. Il PSG potrebbe scaricare l’ex Inter al termine della stagione: ipotesi di scambio in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

Il Manchester City di Guardiola è la prima finalista della Champions League. I ‘Citizens’ hanno superato il PSG anche nel match di ritorno, conquistando la prima finale della loro storia. Una partita di fatto mai in discussione, caratterizzata dall’assenza di Mbappé. Tra le note negative in casa parigina c’è sicuramente Mauro Icardi: l’ex capitano dell’Inter, rimasto in campo per 62 minuti, è stato letteralmente un oggetto misterioso e non ha mai inciso sul match. Una prestazione che arriva dopo una stagione piuttosto deludente e caratterizzata dagli infortuni, al punto che si è già tornato a parlare di un suo possibile addio in estate. In questo senso, tra i club accostati all’argentino c’è in prima fila la Juventus. Ecco l’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio per Icardi | Cifre e dettagli

Già accostato ai bianconeri nelle scorse sessioni di calciomercato, Mauro Icardi potrebbe dunque tornare d’attualità anche nella prossima estate. La Juventus, infatti, deve ancora risolvere le situazioni legate al futuro di Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, ed è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante. Possibile, dunque, un ritorno di fiamma per il centravanti argentino: la dirigenza bianconera potrebbe intavolare una trattativa con il Paris Saint-Germain proponendo il cartellino di Alex Sandro. Anche il terzino brasiliano è dato tra i possibili partenti e, contestualmente, il club parigino potrebbe presto tornare alla ricerca di un nuovo laterale sinistro.

Icardi ha un contratto in scadenza nel 2024 ed è valutato circa 40-50 milioni di euro dal PSG, mentre il contratto di Alex Sandro scade nel 2023 e la sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni. Con un importante conguaglio, dunque, la Juve potrebbe tornare all’assalto dell’ex Inter. Vi terremo aggiornati.