Rapina violenta in casa Di Maria, tensione per il PSG: alcuni big possono salutare, spunta l’ipotesi Serie A per il bomber

Non è stata sicuramente una serata facile per il PSG, che è uscito ko dall’importante sfida di campionato contro il Nantes perdendo tra le proprie mura per 1-2. Il club parigino resta dunque dietro al Lille che mantiene la vetta della classifica e mantiene la seconda posizione a pari punti con il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, delusione a centrocampo | Cessione in Serie A!

La serata deludente però non riguarda solo il brutto risultato ottenuto sul campo, ma anche e soprattutto ciò che è avvenuto all’esterno. La famiglia di Angel Di Maria infatti è stata vittima di una rapina violenta in casa che ha costretto l’argentino ad abbandonare anzitempo il campo. Anche il padre del difensore Marquinhos sarebbe stato rapinato violentemente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo dalla Serie A | Affianca Ibrahimovic

Calciomercato, tensione PSG: Icardi può tornare in Italia. Ci pensano Milan, Roma e Juventus

Una notte da incubo dunque per lo spogliatoio del PSG, che ora non vuole continuare a vivere con la paura che questi episodi si ripetano. Secondo quanto riportato dal giornalista francese Simone Rovera, infatti, ciò che è accaduto ieri sera non ha coinvolto soltanto i diretti interessati ma avrebbe influenzato tutte le famiglie e l’entourage di ogni giocatore che veste la maglia del PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’erede grazie allo ‘scarto’ | Scambio in Premier

Anche Mauro Icardi è rimasto scosso da questa vicenda e per questo potrebbe crescere la sua volontà di tornare in Italia. Le possibili destinazioni restano Milan, Roma e Juventus, con i bianconeri che sembrano essere i preferiti dall’argentino. Per i giallorossi e i rossoneri infatti potrebbe esserci anche il problema ingaggio, visto che bisogna arrivare a circa 10 milioni di euro.

La Juventus invece dovrebbe prima vendere per poi pensare un assalto a Mauro Icardi: occhio a questo punto alle situazioni riguardanti Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.