Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter di Antonio Conte, è stato schierato titolare nella sfida di ieri dei nerazzurri contro il Torino di Davide Nicola. L’ex giocatore dell’Atalanta ha però deluso e, nella prossima finestra estiva di calciomercato, non è da escludere un trasferimento proprio in Serie A: le ultime sulla Beneamata al momento al primo posto nel campionato italiano



L’Inter di Antonio Conte non vuole più fermarsi. I nerazzurri, nonostante le molte difficoltà, sono riusciti ad espugnare l’Olimpico Grande Torino ed a battere il Torino di Davide Nicola per 1-2. Alla rete da calcio di rigore di Romelu Lukaku, è seguito il pari momentaneo firmato da Sanabria ed il successivo gol che ha chiuso i conti marchiato da Lautaro Martinez, bomber argentino della Beneamata. L’Inter ieri non ha di certo brillato, nonostante i tre punti, e, soprattutto a centrocampo, l’assenza dal primo minuto di Christian Eriksen si è fatta sentire.

Il giocatore danese è stato sostituito, almeno nell’undici titolare, da Roberto Gagliardini, centrocampista centrale in nerazzurro dalla finestra di calciomercato del gennaio del 2017. Il giocatore italiano ha però deluso e, in vista della prossima stagione, non è da escludere una sua partenza, considerando anche il bisogno dell’Inter di sfoltire una rosa già decisamente ampia.

Calciomercato Inter, nuova avventura per Gagliardini | I dettagli

Finora, in questa stagione piena di alti e bassi, Roberto Gagliardini ha collezionato nel campionato italiano di Serie A 21 presenze mettendo a segno un gol e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Anche in Champions League, l’ex Atalanta ha avuto il suo spazio con 4 gettoni ed un assist, un buon bottino nonostante il cammino non ottimale della squadra di Antonio Conte.

Gagliardini, in scadenza di contratto nel 2023, ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 15 milioni di euro e potrebbe finire sul taccuino dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, squadra nella quale è esploso qualche stagione, e della Lazio di Simone Inzaghi, a caccia di rinforzi di valore per dare continuità al progetto biancoceleste.