Juventus, futuro Buffon | Ilaria D’Amico non esclude la Roma

Ilaria D’Amico parla del futuro del compagno Buffon e della possibilità che rimanga in Serie A

La gloriosa avventura di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus sta per volgere al termine. Il portiere campione del Mondo nel 2006 ha annunciato l’addio definitivo al termine della stagione, ma dalle sue parole filtra ancora una grande voglia di mettersi in gioco come calciatore e provare a dare ancora il suo contributo in qualche altro club.

Calciomercato Juventus, Ilaria D’Amico: “Buffon alla Roma? abbiamo già casa”

In merito al futuro e alle possibili scelte di Buffon è intervenuta la conduttrice e compagna di vita del portiere, Ilaria D’Amico a Rai Radio 1 durante la trasmissione ‘ Un giorno da pecora’: “Non pongo veti sul futuro di Buffon. Posso dire che se dovessi scegliere io sceglierei l’estero”.

Successivamente ha risposto alla possibilità che Buffon possa accasarsi alla nuova Roma di Mourinho nella prossima stagione: “Roma è la mia città, di sicuro eventualmente non dovremmo cercare casa…”. Sul futuro di Buffon in Italia la D’Amico ha aggiunto: “Per un italiano la Serie A ha un fascino particolare, Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia”