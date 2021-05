Il futuro di Andrea Pirlo resta sempre in bilico: il possibile successore sulla panchina della Juventus ha già deciso

Una stagione vissuta tra alti e bassi. Andrea Pirlo potrebbe dire addio al termine del campionato con una finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta. Dopo la Supercoppa italiana vinta contro il Napoli, possibile secondo successo per l’allenatore bresciano alla sua prima stagione da tecnico. Nonostante ciò, sono arrivati numerosi problemi in campionato e in Champions con la cocente eliminazione contro il Porto. Per la qualificazione alla prossima Champions i bianconeri si giocheranno tutto all’ultima giornata con Napoli e Milan. Il suo futuro è sempre in bilico con un profilo da urlo per la sua successione sulla panchina della compagine torinese.

Calciomercato Juventus, Zidane ha già deciso il suo futuro

Così Zinedine Zidane sarebbe il candidato numero uno a sostituire Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Durante la celebre trasmissione spagnola “El Chiringuito” è stato svelato come l’allenatore francese ha già deciso di andar via. Il giornalista Pedrerol, però, ha rivelato come il Real Madrid possa ancora convincere lo stesso tecnico a restare con una possibilità del 55%.

Il futuro di Andrea Pirlo è ancora incerto così come quello dell’allenatore francese. Tutto si deciderà dopo l’ultima giornata di campionato: da una parte c’è la Juventus vogliosa di centrare la qualificazione alla prossima Champions; dall’altra i blancos cercheranno di trionfare sorpassando l’Atletico all’ultima curva per vincere la Liga.

Una settimana intensa prima delle vacanze estive con Pirlo e Zidane pronti anche a cambiare aria per un nuovo progetto avvincente. Lo stesso tecnico francese potrebbe tornare a Torino dopo i suoi trionfi da giocatore: un ritorno entusiasmante per i tifosi bianconeri che hanno ammirato le sue gesta da campione assoluto.