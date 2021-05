Alex Sandro è legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2023. Il suo stipendio, ostacolo principale alla cessione, tocca i 5 milioni di euro netti

Alex Sandro via, occhio a Filip Kostic per la sua successione. Ventottenne di piede mancino, quest’anno il serbo in forza all’Eintracht ha totalizzato ben 15 assist. Numero dieci non a caso della squadra di Francoforte, il serbo piace molto all’Inter di Conte ed è rappresentato da un agente molto vicino a ‘La Vecchia Signora’, vale a dire Fali Ramadani. Per il classe ’92, in passato accostato pure al Milan e in scadenza a giugno 2023, la Juventus potrebbe ragionare su una proposta cash da 20-25 milioni di euro. In sostanza mettere sul piatto i soldi che arriverebbero dalla partenza del brasiliano.

Calciomercato Juventus, Kostic al posto di Alex Sandro: l’Eintracht può chiedere Demiral

L’Eintracht è però bottega cara, anzi carissima per questo la sua richiesta potrebbe toccare i 40 milioni. Del resto Kostic è un elemento di spessore internazionale, che sa coprire tutta la fascia (seppur in fase difensiva andrebbe ‘corretto’) ed eventualmente pure giocare in un eventuale tridente offensivo. In alternativa, i teutonici potrebbero avanzare una richiesta di scambio con il turco Demiral, messo in vendita proprio a 40 milioni. Sarebbe uno scambio alla pari, con plusvalenza certa per la Juve.

Calciomercato, Alex Sandro tra le ‘vittime’ della rivoluzione Juve

La Juventus prepara una rivoluzione a prescindere dalla qualificazione o meno alla Champions. Certo che il pari del Milan contro il già salvo Cagliari, all’indomani della discussa vittoria dei bianconeri sull’Inter, ha rimesso davvero in discussione. Si preannuncia insomma un’ultima giornata di campionato a dir poco effervescente… Dicevamo della rivoluzione bianconera: nel calderone figura Cristiano Ronaldo, ma anche tanti di quei calciatori che hanno fatto la storia del club negli ultimi anni. Tra questi Alex Sandro, ormai da un pezzo non più il laterale che per alcuni era addirittura uno dei migliori al mondo. Il rendimento insufficiente del brasiliano, unito al suo ingaggio da 5 milioni di euro netti, rendono complicata se non complicatissima la cessione, anche se in Premier qualcuno potrebbe ‘cascarci’ e strapparlo al club presieduto da Andrea Agnelli. Prezzo fissato intorno ai 20 milioni di euro. Per la sua eredità, al di là di Kostic, la dirigenza juventina guarda proprio in Inghilterra oltre che in Italia: i nomi sono quelli di Emerson Palmieri, ai margini e in uscita dal Chelsea, e di Gosens dell’Atalanta sul quale è forte il Leicester fresco vincitore della FA Cup per la prima volta nella sua storia.

A.R.