Nei piani della Juventus rientra quello di blindare uno dei suoi migliori giocatori della stagione: è lui il primo da rinnovare

La vittoria contro l’Inter allo Stadium, ma ancor più il pareggio del Milan contro il Cagliari di ieri sera, hanno riaperto la sfida alla corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo. In vista del calciomercato, ma soprattutto delle prossime stagioni, la dirigenza dei bianconeri vuole ripartire di chi quest’anno è stato indispensabile, specie in un anno in cui si è persa l’egemonia in campionato dopo nove anni di dominio assoluto, e in cui ci sono state diversi momenti non troppo positivi.

Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo per Cuadrado | Le cifre dell’accordo

Autore di una doppietta proprio sabato sera contro l’Inter campione d’Italia, Juan Cuadrado, contratto in scadenza nel giugno del 2022, è il primo uomo su cui la Juventus vuole continuare a puntare anche in ottica futura. Secondo quanto rivelano dal portale spagnolo ‘fichajes.com’, infatti, il colombiano, anni 33 il 26 maggio, firmerà a breve un rinnovo con i bianconeri, che vogliono premiare la sua costanza in un anno che ha visto fallire la squadra di Andrea Pirlo su più fronti.

Dal canto suo, invece, anche il terzino destro non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Juventus e Torino l’anno prossimo, anzi. Il suo obiettivo è quello di rimanere quanto più possibile a difendere i colori della ‘Vecchia Signora’, e l’ha più volte dimostrato, per esempio mettendo a segno due gol (sì, proprio quelli contro la squadra di Antonio Conte che hanno rilanciato i suoi nella corsa alla coppa dalle grandi orecchie), ma fornendo 19 assist ai compagni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa.

Al momento, Cuadrado percepisce 5 milioni a stagione. Ma il rinnovo che si appresta a firmare a breve potrebbe essere il più importante della sua carriera, sia in vista dell’età, sia in vista di un matrimonio che potrebbe durare per ancora parecchi anni. In casa Juventus, insomma, si ragiona sulle certezze e sui lati positivi e da quelli si vuole ripartire, perché la stagione 2020-2021 non resti che un pallido ricordo.