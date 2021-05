La Juventus potrebbe perdere Paulo Dybala a parametro zero: l’argentino non rinnoverebbe il contratto in scadenza nel 2022

Paulo Dybala è sceso pochissime volte in campo questa stagione, la peggiore della sua carriera da quand’è alla Juventus. Pirlo ha potuto contare poche volte su quello che è stato l’MVP della Serie A l’anno scorso e la scadenza del suo contratto è in programma nel 2022. La trattativa per trattenere l’argentino è, almeno per il momento, bloccata e non è detto che alla fine si concluda con un esito positivo. Il rinnovo tarda ad arrivare e questo potrebbe essere un segnale sull’addio di Dybala.

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, Paulo Dybala non è convinto di rinnovare con la Juventus e potrebbe andare in scadenza. I bianconeri perderebbero uno dei loro giocatori migliori degli ultimi anni a parametro zero.