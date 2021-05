Calciomercato Milan, Sarri in panchina | 'Porta' Pjanic e non solo

Il Milan potrebbe restare fuori dalla Champions League e al posto di Pioli potrebbe essere ingaggiato Sarri

Al Milan ieri contro il Cagliari servivano i tre punti, viste le vittorie di Atalanta, Juventus e Napoli. I rossoneri non sono però riusciti a superare la squadra sarda, già salva nel pomeriggio grazie al pareggio del Crotone in casa del Benevento. Uno 0-0 clamoroso, che induce Pioli e i suoi a dover fare risultato pieno al Gewiss Stadium contro l’Atalanta nell’ultima giornata. Quella di Gasperini è la squadra più in forma del campionato e non perde praticamente mai. L’eventuale uscita dalle prime quattro potrebbe significare esonero per Pioli, visto che sfumerebbe l’obiettivo stagionale dopo, tra l’altro, essersi laureato campione d’inverno. E a questo punto Paolo Maldini potrebbe puntare su un allenatore come Maurizio Sarri.

Milan, Sarri con Pjanic e Milik

L’eventuale arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Milan, spalancherebbe le porte al bel gioco a cui puntano da tempo i dirigenti. La valorizzazione dei giovani passa anche dalla qualità dell’allenatore, e con l’ex Juve e Napoli l’idea è quella di ritornare ai fasti di un tempo. Servono, però, alcuni interventi sul mercato. Sarri chiederebbe l’acquisto di un paio di fedelissimi, come per esempio Miralem Pjanic. Il bosniaco ha giocato pochissimo al Barcellona e tornerebbe volentieri in Italia.

Stesso discorso per Arkadiusz Milik, che sta trascinando l’Olympique Marsiglia al quinto posto in Ligue 1 a suon di gol. La prossima estate sarà nuovamente movimentata per lui dopo sei mesi in Francia. Il suo desiderio è giocare per una big e al Milan serve un attaccante.