La Juventus guarda al prossimo calciomercato, con un nome in particolare che rischia di allontanarsi definitivamente dalla squadra bianconera: offerta di scambio e beffa dietro l’angolo, ci pensa l’ex milanista

Sono già in atto i piani per la prossima sessione di calciomercato, con la Juventus che cambierà molto in vista della stagione 2021/22. Dall’allenatore (Pirlo difficilmente sarà riconfermato) alla rosa, per la società torinese è tempo di grandi cambiamenti. Uno dei grandi obiettivi per l’estate bianconera è certamente Houssem Aouar, sin dall’anno scorso tra i sogni di mercato della ‘Vecchia Signora’, destinato a lasciare il Lione nelle prossime settimane. In scadenza nel giugno 2023, il talento è da tempo uno degli obiettivi del Real Madrid di Zinedine Zidane ma non solo. Secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, il 22enne franco-algerino sarebbe finito nel mirino, tra le altre, anche del PSG. Il ds Leonardo è pronto a mettere sul piatto una ricca offerta per sbaragliare la concorrenza. La società bianconera rischia, dunque, di veder sfumare definitivamente l’arrivo a Torino di Aouar: ecco cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al terzino | Doppia ‘beffa’ per Paratici!

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Inter, furia nerazzurra | Tifosi contro Calvarese!

Calciomercato Juventus, addio Aouar: ecco l’offerta del PSG

Un’idea, quella dell’ex Milan Leonardo, che può regalare a Pochettino un pezzo da novanta per la mediana del PSG 2021/22. Houssem Aouar, dopo 31 presenze con 7 reti e 4 assist, può lasciare il Lione, rimanendo in Ligue 1 con la società di Al-Khelaifi pronta all’offerta.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il cartellino di Rafinha e circa 20 milioni cash per convincere Aulas a lasciar partire il suo gioiello, beffando Juventus e Real Madrid nel prossimo mercato estivo. Uno scenario che in casa bianconera si augurano di non vivere ma che, col passare delle settimane, può diventare assolutamente concreto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occhi sul bomber | Servono 50 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Inter, due calci di rigore nel primo tempo | Polemiche per le decisioni

Situazione in divenire, Leonardo pronto allo scippo in Ligue 1: Aouar rischia di allontanarsi da Juventus e Real, volando in direzione Parigi.