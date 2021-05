Calciomercato Juventus, ipotesi Ceballos | L'intreccio col Real Madrid!

La Juventus vorrebbe mettere le mani su un nuovo centrocampista, la nuova suggestione si chiama Dani Ceballos

La Juventus dalla prossima estate dovrà continuare a rivoluzionare la rosa se vorrà tornare a vincere. L’obiettivo è rilanciarsi in campionato e in Europa, ma vanno cedute alcune ‘zavorre’ e rinforzare il centrocampo, forse il reparto più in sofferenza in questa stagione. Diversi sono i profili valutati e tra questi c’è Houssem Aouar, per il quale Paratici avrebbe volentieri puntato già dall’estate 2020. Tuttavia, la trattativa non è decollata e sul centrocampista del Lione sono piombati diversi club.

Juventus, intreccio con il Real Madrid per Aouar

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Real Madrid è la squadra più avanti per assicurarsi le prestazioni di Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione arriverebbe per circa 30 milioni di euro. Zidane è un suo estimatore da sempre, anche se in estate potrebbe andar via. Una sorta di ‘beffa’ per la Juventus, che a quel punto potrebbe puntare su un altro centrocampista, proprio in uscita dal Real Madrid. Si tratta di Dani Ceballos, ora in prestito all’Arsenal, che tornerà ma che con l’arrivo di Aouar non troverebbe spazio.