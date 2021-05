Calciomercato Milan, maxi affare in Serie A | Cifre e dettagli

Non solo Belotti dal Torino: ipotesi di un maxi affare per il Milan con il club granata. Ecco tutte le cifre e i dettagli

Dall’Allianz Stadium all’Olimpico. A tre giorni dalla fondamentale vittoria sul campo della Juventus, il Milan di Pioli torna in campo a Torino, stavolta per affrontare la squadra granata ancora in piena corsa salvezza. Un’altra sfida cruciale per il ritorno in Champions League e per confermare il successo contro i bianconeri. Ma non solo. Il match di questa sera offrirà infatti anche importanti spunti di calciomercato. Da Belotti, che è in cima alla lista della dirigenza rossonera per l’attacco, a Singo, una delle rivelazioni di questo campionato, entrambi saranno osservati speciali. Ecco il possibile maxi affare tra Milan e Torino: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, non solo Belotti | Maxi affare col Torino: cifre e dettagli

Il capitano del Torino è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club granata. Come noto, in prima fila per l’attaccante della Nazionale c’è anche il Milan: i rossoneri continuano a monitorare la situazione pronti a dare l’assalto al giocatore, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions. Un altro profilo che potrebbe finire nel mirino di Maldini e Massara è quello di Singo: il giovane laterale classe 2000 si è messo in mostra nel corso della stagione e fa gola alle big. Per arrivare ai due giocatori del Torino, il Milan potrebbe inoltre intavolare un maxi affare mettendo sul piatto ben tre contropartite. Caldara e Conti, di rientro rispettivamente da Atalanta e Parma, e Krunic rappresentano infatti tre importanti pedine per convincere Cairo.

Belotti e Singo sono valutati rispettivamente 40 e 20 milioni di euro, mentre le valutazioni di Caldara, Conti e Krunic si aggirano intorno ai 10-15 milioni. Per i rossoneri potrebbe dunque essere necessario anche un conguaglio economico, comunque piuttosto ridotto grazie alle tre contropartite. In ogni caso, non c’è ancora nulla di concreto e si tratta al momento di semplici suggestioni di calciomercato. Vi terremo aggiornati.