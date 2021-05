La Juventus vede allontanarsi un possibile colpo per la fascia in vista della prossima stagione: doppia beffa dalla Francia

Vittoria importante per la Juventus contro l’Inter. Il derby d’Italia rappresentava un ostacolo molto complicato, con i nerazzurri freschi vincitori dello scudetto e assoluti dominatori della Serie A 2020/21. Gli uomini di Pirlo, quindi, rimangono ampiamente in corsa per la qualificazione in Champions League, in attesa di conoscere oggi i risultati di Milan e Napoli. Si deciderà tutto, perciò, all’ultima giornata di campionato e dopo verranno prese le decisioni in merito alla stagione svolta. Occhio anche alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma mercoledì prossimo. Nel frattempo, non si perdono di vista temi riguardanti il calciomercato. Arrivano, però, cattive notizie in questo ambito a proposito di un possibile colpo per la retroguardia. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, sfuma il terzino: doppia ‘beffa’ dal Lione

I bianconeri vorrebbero potenziare la fascia sinistra, mettendo a segno un colpo per il ruolo di terzino. Alex Sandro non dà più totale affidabilità e un profilo che sicuramente piace alla dirigenza della Juventus è Emerson Palmieri. Il laterale basso ex Roma, ora in forza al Chelsea, non trova più spazio con i Blues e la situazione non è cambiata dall’arrivo di Tuchel sulla panchina. Il contratto scadrà a giugno 2022 ed è probabile l’addio in estate per evitare la perdita a parametro zero. Sul classe ’94, però, si sarebbe inserito con forza il Lione. Il direttore sportivo Antonio Reis Junior, conosciuto ai più come Juninho Pernambucano, avrebbe puntato l’esterno basso per rinforzare la retroguardia francese.

L’affare potrebbe concludersi per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Oltre alla concorrenza per Emerson Palmieri, però, per la Juve potrebbe verificarsi anche un’altra beffa. Se dovesse prendere corpo questa ipotesi, il terzino Mattia De Sciglio, in prestito fino a giugno al club francese dai piemontesi, non verrebbe riscattato e farebbe ritorno a Torino. Opzione che certamente non si augurano Paratici e Agnelli, visto che l’italiano non rientra più nel progetto tecnico. Vedremo quale sarà il futuro di Emerson Palmieri, che piace anche all’Inter, e De Sciglio.