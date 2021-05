Polemiche a non finire tra Sandro Piccinini e Paolo Di Canio durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club: Mourinho oggetto della discussione

Battibecco accesso durante il Sky Calcio Club con Paolo Di Canio e Sandro Piccinini protagonisti durante il momento “senza giacca”. I due hanno discusso in maniera molto accesa con il conduttore Fabio Caressa che ha dovuto stemperare i toni. Tutto è iniziato parlando del neo-allenatore della Roma, Josè Mourinho, che è stato annunciato nei giorni scorsi per il post Fonseca. Il profilo del tecnico portoghese non piace in particolar modo all’ex attaccante della Lazio, mentre il celebre telecronista italiano nutre esattamente idee opposte.

Lite Piccinini-Di Canio, cos’è successo in diretta tv?

Subito Paolo Di Canio ha attaccato affermando come lo Special One non sia più lo stesso negli ultimi anni. Per lui sono arrivati tre esoneri nelle ultime tre esperienze venendo sollevato dall’incarico anche al Tottenham. Così l’ex giocatore ha affermato come l’ex allenatore dell’Inter del Triplete non è più stato capace di avere rapporti con lo spogliatoio, che era stata la sua forza negli anni precedenti.

Così è iniziata la diatriba con i noto giornalista, Sandro Piccinini che ha detto la sua affermando come i tre esoneri consecutivi di Mourinho siano frutto di responsabilità diverse. Così lo stesso ex calciatore ha puntato il dito: “Io so perché lo dici Sandro. Io però non punto ai like. Tu certe cose non puoi capirle, non le hai vissute”. Infine, il telecronista ha risposto a tono: “Ho frequentato gli spogliatoi più di te, anche ovviamente non da calciatore ed ho parlato con tanti allenatori. Posso capirle certe cose”.

Nei giorni scorsi lo stesso Mourinho ha pubblicato un filmato sul suo profilo Instagram dove ha mostrato di aver già iniziato a studiare i giocatori della Roma.