La Juventus valuta il destino di Andrea Pirlo, in bilico ormai da diverse settimane: rivelazione sul futuro del tecnico bresciano con una svolta a sorpresa

Non è ancora detta l’ultima parola per il futuro in bianconero di Andrea Pirlo. La sfida di Coppa Italia con l’Atalanta e la trasferta di Bologna in Serie A, le ultime due tappe stagionali dei bianconeri che programmano già il futuro. Quando mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo, per la Juventus è già tempo di valutare l’addio, o la possibile permanenza, dell’allenatore bresciano anche per il 2021/22. Un’annata decisamente deludente, quella che ha visto l’esordio in panchina del campione del mondo 2006, alla guida dei bianconeri. Secondo quanto dichiarato dal giornalista Mario Mattioli a ‘Radio Radio’, potrebbe esserci uno scenario fino ad ora poco considerato, per quanto riguarda Pirlo e la Juventus.

Calciomercato Juventus, Pirlo può restare: “Ecco come”

“Vado contro corrente, per me Pirlo ha più chance di rimanere alla Juventus se stasera perde la finale di Coppa Italia e, soprattutto”, ha proseguito Mattioli, “se dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions League“.

Il noto giornalista spiega, motivando, il suo pensiero sul prosieguo della carriera da allenatore di Pirlo sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. “A quel punto la Juventus potrebbe davvero ricominciare da zero, con Pirlo allenatore”, ha concluso l’intervento il giornalista, “e dare un taglio netto al passato”.

Una vera e propria rivoluzione per la società bianconera anche se le possibilità che i bianconeri falliscano entrambi gli obiettivi stagionali non sono così elevate: Atalanta e Milan, permettendo.