Calciomercato Juve, ‘fatti fuori’ da Pirlo | Quattro bianconeri in bilico: i dettagli

Calciomercato Juve: da Demiral e Ramsey a Morata, i bianconeri finiti ai margini con Pirlo e sempre più in bilico. Tutti i dettagli

Si conclude con un altro trofeo la travagliata stagione della Juventus di Pirlo. Nonostante le cocenti delusioni in campionato e Champions League, i bianconeri sono comunque riusciti ad aggiungere una Supercoppa italiana e la Coppa Italia alla loro bacheca. Un successo arrivato contro la squadra del momento, l’Atalanta di Gasperini, e che ha visto protagonisti i due giovani acquisti Kulusevski e Chiesa. La finale del Mapei Stadium ha dato importanti indicazioni anche su chi non è stato invece protagonista in campo ieri sera. Le ultime partite hanno infatti delineato meglio le gerarchie definitive di Pirlo: da Ramsey a Morata, ecco i giocatori bianconeri esclusi dall’allenatore nel finale di stagione e sempre più in bilico sul mercato. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, da Ramsey a Morata: futuro in bilico | Le ultime

I quattro giocatori finiti ai margini in questo finale di stagione sono Demiral, Ramsey, Bernardeschi e Morata. Nelle ultime tre vittorie della Juve, i quattro bianconeri hanno collezionato in totale solo 40 minuti di utilizzo: 20 minuti per Demiral e Morata contro l’Inter. Ramsey e Bernardeschi, invece, sono addirittura reduci rispettivamente da cinque e quattro panchine consecutive. Indicazioni piuttosto chiare, insomma, sulle ultime scelte di Pirlo: l’allenatore bianconero ha rinunciato a questi quattro giocatori che, in caso di permanenza del tecnico, diventeranno i primi in uscita in sede di calciomercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’attaccante spagnolo non sarà riscattato dall’Atletico Madrid e potrebbe restare solo attraverso il prolungamento del prestito per un’ulteriore stagione. Ramsey e Bernardeschi sono invece sul mercato e i primi indiziati a lasciare Torino se si presenteranno le condizioni adeguate. Infine, Demiral è il giocatore che ha più mercato e fa gola a diversi club esteri, soprattutto in Premier League. Il difensore turco ha un contratto in scadenza nel 2024 ed è valutato almeno 30 milioni dal club bianconero. Staremo a vedere.