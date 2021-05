Calciomercato, Milan in pole per Hysaj | Svolta con Mourinho

Il Milan si avvicina al colpo a parametro zero sul calciomercato. Sul calciatore è stata accostata a più riprese la Roma negli scorsi mesi, ma José Mourinho potrebbe aver cambiato tutti gli scenari

Il Milan attende di concludere la stagione e sapere se parteciperà alla prossima Champions League. I rossoneri, però, pianificano il calciomercato e vanno a caccia di un colpo interessante per rinforzare il parco difensori. In particolare, gli esterni bassi potrebbero essere implementati nel prossimo futuro. Diversi profili restano nel mirino del club milanese, che fin da gennaio ha cercato con insistenza un vice-Theo Hernandez a sinistra. Un’opzione in più per Stefano Pioli che, in realtà, non è mai arrivata. In estate, tante cose potrebbero cambiare e un nome che potrebbe fare particolarmente comodo ai rossoneri, per esperienza e duttilità è quello di Elseid Hysaj.

Stagione dopo stagione, nonostante i tanti rumors, il laterale basso si è affermato come uno dei migliori interpreti in quella posizione. E’ bravo a tenere la posizione in fase difensiva, da terzino tattico, ma anche a spingere, quando si tratta di sovrapporsi agli esterni. Un calciatore affidabile e che potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose. Il suo contratto, infatti, è in scadenza a giugno 2021 e ora è sempre più difficile che rinnovi con il Napoli.

Calciomercato Milan, Maldini in pole per Hysaj a zero: Mourinho in seconda fila

Secondo quanto riporta ‘lebombedivlad.it’, il futuro del calciatore è attualmente diviso proprio tra il Milan e la Roma, ma con i rossoneri che sarebbero balzati in pole per il laterale basso. E nel sorpasso bisogna tenere conto anche delle scelte in panchina effettuate dai giallorossi. Maurizio Sarri, infatti, sarebbe stato uno sponsor niente male per l’arrivo del terzino nella Capitale. Ora la Roma resta comunque in corsa, ma più defilata, vista la scelta di José Mourinho in panchina. Intanto il rinnovo di Hysaj con il Napoli, nonostante le prestazioni siano complessivamente positive, è sempre più lontano. La scadenza a giugno 2021 è a un passo e il Milan ormai in pole.