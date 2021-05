Calciomercato Napoli, addio Gattuso | No ad Allegri: offerta all'estero!

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Gennaro Gattuso: potrebbe arrivare dall’estero

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Gennaro Gattuso, che probabilmente dopo il match contro il Verona andrà via. Il rapporto ormai con Aurelio De Laurentiis non è più recuperabile, anche se il tecnico si sta tenendo in linea con gli obiettivi stagionali. Si sono fatti tanti nomi per la panchina azzurra, come per esempio Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Entrambi sono fermi rispettivamente dalle loro esperienze con Juventus e Inter, e vorrebbero un progetto serio per rilanciare la loro carriera. Dei contatti con il Napoli ci sono stati, ma al loro posto potrebbe anche arrivare un allenatore dall’estero.

Napoli, offerta per Conceicao

Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese ‘A Bola‘, Sergio Conceiçao ha dei dubbi sulla sua permanenza al Porto. L’allenatore portoghese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non è sicuro del rinnovo. E Conceiçao potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli, stando alle parole di Pedro Almeida su Twitter. Ci sarebbe già una proposta del Napoli al portoghese per un contratto fino al 2023 e un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. L’intreccio con Allegri e Spalletti continua, verosimilmente si saprà di più nei prossimi giorni.