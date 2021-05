La Juventus vede sfumare un possibile obiettivo di mercato: Ancelotti rivela il desiderio dell’attaccante di restare al PSG anche la prossima stagione

La Juventus ha vinto la Coppa Italia e si gioca l’accesso alla prossima Champions League negli ultimi novanta minuti della stagione nella trasferta del ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Un campionato difficile, ma che può essere ancora salvato: la conquista o meno della massima competizione europea non cambierà comunque l’idea della società di provare a rinfrescare una rosa apparsa spesso in difficoltà. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco, ma un obiettivo bianconero rischia già di sfumare.

Calciomercato Juventus, Ancelotti sul futuro di Kean

L’annuncio arriva direttamente dalla Premier League e dalla voce di Carlo Ancelotti. L’allenatore dell’Everton – a margine della vittoria con il Wolverhampton per 1-0 – ha parlato di calciomercato in conferenza stampa. I Toffees non giocheranno in Europa la prossima stagione e – molto probabilmente – non riabbracceranno neanche Moise Kean. L’attaccante – proprietà Everton, ma in prestito al PSG – torna alla base a giugno, ma ha altri piani per il futuro.

A rivelarlo lo stesso Ancelotti: “Vuole restare al Paris Saint-Germain, quindi l’unica opzione è trovare un accordo con il club. Non voglio avere giocatori infelici nella mia squadra“. Il mister ha poi aggiunto: “Se ci sono alcuni che non sono contenti di restare, possono chiedere di andarsene, voglio giocatori che siano disposti a rimanere all’Everton e che abbiano a cuore il progetto“. Queste le parole riportate da ‘Le Parisien’.

Calciomercato Juventus, sfuma l’attaccante

Kean vuole quindi restare al PSG, ma l’accordo di prestito tra i due club non prevede alcuna possibilità di riscatto. Si dovrà aprire una nuova trattativa per l’azzurro protagonista di 19 gol stagionali, tre dei quali in Champions League. D’altronde, come ricordato da Ancelotti, “nessuno può obbligare un giocatore a restare“. La Juventus resta comunque spettatrice interessata.

Il club bianconero non ha mai nascosto il desiderio di riportare Kean a Torino, e qualora il PSG prendesse decisioni opposte ai desideri dell’attaccante, la strada potrebbe riaprirsi. La volontà, però, sembra quella di proseguire il matrimonio da entrambi le parti, con la Juventus costretta a guardare altrove per il bomber. Nome caldo quello di Depay, che sui social ha lanciato messaggi a favore della causa.