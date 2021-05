Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, potrebbe lasciare i Blancos, facendo sperare la Juventus, ma un incontro potrebbe cambiare le cose

Da sedici anni, Sergio Ramos e il Real Madrid sono un’unica cosa. Tra Champions League alzate al cielo, campionati spagnoli vinti, e chi più ne ha più metta, il rapporto tra il difensore centrale e Florentino Perez, numero uno del club Blanco, non ha mai traballato, tranne ora. E infatti, a trentacinque anni compiuti, il capitano della nazionale Roja potrebbe lasciare per sempre la capitale e trasferirsi altrove. Anche la Juventus è alle porte per lui per la prossima finestra di calciomercato, ma un incontro, molto chiacchierato sui social, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos più lontano | C’è l’incontro

La situazione è nota: Sergio Ramos ha un contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid, perché la politica del club prevede che, al raggiungimento dei trent’anni, tutti i giocatori, quindi anche il capitano, vengano testati stagione dopo stagione, e solo se l’esame viene superato ci si siede a un tavolo per limare i dettagli per un nuovo contratto. In questo caso, non ci sono solo le cifre a ballare, ma il difensore chiede l’estensione fino al 2023. E quindi il muro, da cui prepotente si è affacciata anche la Juventus, che non si vorrebbe far sfuggire un parametro zero come lo spagnolo.

Ma c’è un grosso ma. Sui social, oggi, è rimbalzata un po’ ovunque una fotografia in cui il suo agente, e fratello, Rene era seduto in una caffetteria con il direttore sportivo del Siviglia, ex Roma per altro, Monchi, a Nervion. Potrebbe essere anche un caso, effettivamente, dato che il procuratore segue anche Juan Soriano, in prestito al Malaga, e Oscar Rodriguez, entrambi di proprietà dei Rojiblancos, ma le voci su un possibile ritorno del numero 4 della squadra di Zinedine Zidane a casa hanno incendiato il dibattito.

Monchi con René Ramos… 🤔 pic.twitter.com/mPILk7tind — La Sevilla Futbolera ❤️🎙️💚 (@LaSevillafut) May 18, 2021

Come andrà a finire ancora non si sa, ma la Juventus ci spera ancora, nel colpo gratis.