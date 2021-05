L’approdo di Gattuso a Torino può portare ad un nuovo colpo in attacco: Mendes disegna lo scambio, bomber in Serie A

Il nome di Rino Gattuso rimane in cima alla lista bianconera che, ormai da alcune settimane, valuta il post Pirlo. Che l’attuale tecnico del Napoli piaccia, soprattutto allo spogliatoio della Juventus, è ormai palese. L’ex bandiera del Milan saluterà il club di De Laurentiis nonostante l’eccellente finale di stagione ed il suo futuro potrebbe essere a Torino, sponda bianconera. Con Gattuso, però, spazio ad un altro colpo in Serie A: l’agente dell’allenatore calabrese è Jorge Mendes (lo stesso di CR7) che potrebbe imbastire un clamoroso scambio nel prossimo calciomercato estivo. Occhi in casa Milan dove un altro assistito di Mendes, Rafael Leao, piace da tempo alla Juventus e potrebbe salutare Milanello. Il potente procuratore portoghese disegnerebbe, dunque, una clamorosa trattativa di scambio tra bianconeri e rossoneri: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppia missione bianconera | Due colpi nel mirino

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar finanzia lo scambio in Serie A | Sgarbo alla Juventus

Calciomercato Juventus, scambio con il Milan: Gattuso più Leao

L’approdo di ‘Ringhio’ alla Juventus può quindi regalare un primo colpo al tecnico calabrese proprio dalla sua ex squadra. Mendes punta Rafael Leao, valutato circa 30 milioni e che in rossonero guadagna 1,4 milioni netti a stagione. Per convincere il ‘Diavolo’ a far partire il 21enne lusitano (in scadenza nel 2024) il nome giusto può essere quello di Merih Demiral.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex Sassuolo è già stato accostato al Milan lo scorso gennaio ed ha una valutazione molto vicina a quella dell’attaccante portoghese. Il centrale turco non ha giocato tantissimo agli ordini di Pirlo (sì 24 presenze ma ‘soli’ 1661′) e la concorrenza può spingerlo lontano da Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘carta’ Bentancur | Scambio con l’Atletico Madrid

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo stellare: c’è l’annuncio | Addio Barcellona!

Discorso diverso per il bomber che ha giocato tanto, anche per i costanti infortuni di Ibrahimovic (39 presenze, 7 reti e 6 assist).