Il Milan pensa ad un altro colpo a gennaio: l’obiettivo è un difensore di Serie A, Maldini e Massara monitorano la situazione

La sconfitta di ieri nel derby contro l’Inter distrugge il primo obiettivo stagionale del Milan, la coppa Italia. Rimangono, comunque, due competizioni e a Stefano Pioli servirà una rosa profonda per poter arrivare in fondo. In questo mercato di gennaio sono già arrivati 3 innesti importanti, Mandzukic, Meité e Tomori.

Il Milan, però, sembra non voler terminare qui la sua campagna acquisti. Maldini sta pensando di rinforzare ulteriormente il reparto difensivo, anche alla luce del problema fisico accusatI ieri da Simon Kjaer. Il nome individuato dalla società è un ritorno di fiamma.

Calciomercato Milan, torna di moda Demiral | La richiesta della Juventus

Il calciatore in questione è Merih Demiral che quest’anno sta trovando poco spazio nella Juventus di Pirlo, anche a causa di problemi fisici che lo hanno condizionato. Il probabile rinnovo di Chiellini potrebbe chiudere, nell’immediato, ulteriormente lo spazio al difensore turco. I bianconeri chiedono 20 milioni per l’ex Sassuolo e il Milan ci sta pensando.

I rossoneri ci vorrebbero provare per gennaio, ma qualora non ci fosse il tempo, proverebbero a gettare le basi per giugno. Demiral al Milan troverebbe anche il suo connazionale Calhanoglu e avrebbe la possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Maldini e Massara stanno monitorando la situazione e potrebbero tentare il colpo last minute.