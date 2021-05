La Juventus tiene nel mirino Rino Gattuso per il post Pirlo: duello in vista, però, con un club italiano per portare l’attuale tecnico del Napoli nella Torino bianconera

Quella che sta per concludersi sarà l’ultima stagione di Andrea Pirlo alla guida della Juventus. La deludente annata che rischia di chiudersi senza nemmeno l’ingresso alla prossima Champions League, spinge i vertici bianconeri a cercare un nuovo allenatore. Tra i nomi in pole vi è certamente quello di Rino Gattuso, richiesto a gran voce dallo spogliatoio juventino per provare a rilanciare il progetto sin dalla prossima stagione. L’attuale tecnico del Napoli piace alla società bianconera che, tuttavia, rischia di dover competere con un club di Serie A per la firma di Gattuso al termine dell’attuale stagione. Si tratta della Lazio di Claudio Lotito: ecco il possibile scenario durante il prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, Gattuso nel mirino: c’è anche la Lazio

Se da un lato le ultime recenti dichiarazioni parlano di un rinnovo quasi formale, con firma e annuncio scontati nelle prossime settimane, la realtà parla di parti ancora distanzi. Lazio e Inzaghi che potrebbero quindi separarsi al termine dell’attuale campionato, con Claudio Lotito che avrebbe individuato già il possibile erede.

Si tratta, stando a ‘Repubblica’, di Gattuso come possibile erede del tecnico piacentino. Un duello a distanza con la Juventus che monitora il profilo di Gattuso ormai già da alcuni mesi.

Il club biancoceleste potrebbe provare ad inserirsi in caso di addio ufficiale di Inzaghi che, al momento, resta in scadenza il prossimo 30 giugno. Intreccio di mercato: Gattuso tra Lazio e Juventus.