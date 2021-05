Juventus sempre attiva in sede di calciomercato alla ricerca di possibili occasioni: offerto il big in forza al Liverpool, ma c’è il rifiuto. ‘Assist’ alla Roma e a Mourinho.

Champions League sempre più a rischio per la Juventus. La vittoria sofferta contro l’Inter è stata molto importante al fine di non perdere quasi definitivamente le speranze. Oggi, però, il Napoli è riuscito a superare brillantemente il pericoloso ostacolo Fiorentina ed è salito momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa di conoscere il risultato del Milan nel posticipo domenicale della 37esima giornata. I bianconeri sono scesi nuovamente alla quinta posizione e la qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie continua ad essere nelle mani dei partenopei. La società, intanto, continua a tenere sotto controllo temi riguardanti il calciomercato. Sarebbe stato offerto alla ‘Vecchia Signora’ un importante giocatore in forza al Liverpool, ma pare che la proposta sia stata rispedita al mittente. Notizia che riguarda indirettamente anche la Roma, vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Paratici rifiuta il big del Liverpool: ‘assist’ a Mourinho

La stagione in corso ha portato tante delusioni in quel di Torino. L’approdo nella massima competizione europea il prossimo anno è ancora fortemente a rischio e il futuro di tanti elementi della rosa è in bilico. La dirigenza potrebbe vedersi costretta, inoltre, a rinunciare ad almeno uno tra Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, per ridare un po’ di ossigeno alle casse societarie. Nel frattempo, arriva una novità molto rilevante dalla Spagna riguardo al reparto offensivo.

Stando a quanto riferisce ‘Donbalon.com’, sarebbe stato offerto ai bianconeri Roberto Firmino. L’attaccante classe ’91 – che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 – pare sia desideroso di lasciare un Liverpool in piena crisi e vorrebbe trasferirsi in una nuova piazza per ottenere altri successi e trofei. In questa stagione, inoltre, ha riscontrato non poche difficoltà. Il suo rendimento è calato, avendo collezionato solo 8 assist e 8 gol in 45 partite. I piemontesi, dal canto loro, avrebbero bocciato questa ipotesi di trasferimento, poiché sarebbero alla ricerca di un altro tipo di attaccante per il loro reparto.

Una decisione che potrebbe favorire la Roma e il suo prossimo allenatore Jose Mourinho. I giallorossi infatti – sempre secondo il portale spagnolo – sarebbero tra le squadre interessate all’acquisto dell’ex Hoffenheim, insieme a PSG (se dovesse partire Icardi), Chelsea e Lipsia. Per i capitolini, la permanenza di Dzeko è tutt’altro che scontata e in caso di addio del bosniaco, il cui accordo scade a giugno 2022, l’occasione giusta per il sostituto potrebbe essere proprio il centravanti dei ‘Reds’. La valutazione della punta 29enne dovrebbe attestarsi sui 45-50 milioni di euro. Situazione in divenire, la Juventus rifiuta Firmino e fornisce un prezioso assist a Mourinho.