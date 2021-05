Il calciomercato della Juventus può vedere una clamorosa svolta per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba: il centrocampista è vicinissimo a lasciare il Manchester United

Archiviata la discussa vittoria allo scadere contro l’Inter, per la Juventus di Pirlo è già tempo di tuffarsi sul prossimo mercato. Sarà una sessione estiva caldissima, quella che vedrà la Juventus tra le sicure protagoniste del calciomercato 2021/22. In tal senso, uno dei grandi sogni della dirigenza juventinaera e rimane il ritorno di Paul Pogba nella Torino bianconera. Il centrocampista francese rimane in scadenza nel 2022 con il Manchester United ed il rinnovo con i ‘Red Devils’ pare un’opzione non contemplata nè dal giocatore nè dal suo agente, Mino Raiola, che da tempo sonda le possibili opzioni per il futuro del 28enne. A farsi avanti, secondo quanto riferisce il portale spagnolo ‘Don Balon’, sarebbe il PSG di Leonardo che avrebbe già raggiunto un accordo sull’ingaggio del talentuoso centrocampista, pronto ormai a salutare la Premier League.

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: offerta del PSG

Il PSG fa sul serio per Pogba e per i club come Juventus e Real Madrid, da tempo interessate al centrocampista transalpino, potrebbe complicarsi l’acquisto del giocatore dallo United. Leonardo avrebbe già in pugno l’accordo per uno stipendio da 20 milioni all’anno (al momento ne guadagna 17,5 in Inghilterra, al pari dell’attuale ingaggio di Mbappè).

Mancherebbe solo l’accordo tra i club ma il PSG è intenzionato a regalare a Pochettino l’ex bianconero per il prossimo mercato estivo, beffando una Juventus che sogna da anni il ritorno del francese.

In questa stagione con il Manchester United, Pogba ha segnato 6 reti, con 9 assist in 40 presenze complessive: la Juventus, dunque, rischia la clamorosa beffa per il forte centrocampista.