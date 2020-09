Calciomercato Juventus, addio a Pogba | Assalto da 80 milioni

Obiettivo della Juventus per lunghi mesi, il futuro di Paul Pogba non sarà a Torino. Per il francese, pronta l’offerta ‘shock’ dalla Spagna.

A lungo corteggiato dalla Juventus, Paul Pogba difficilmente tornerà a vestire i colori bianconeri. Il centrocampista del Manchester United non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare per la ‘Vecchia Signora’, con il neo tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo entusiasta nel poter riabbracciare il suo ex compagno di squadra.

Ma come spesso accade, i piani e desideri di mercato vengono contrastati dall’aspetto economico. E trattandosi di Pogba, tale aspetto non risulta affatto trascurabile.

Calciomercato Juventus. Su Pogba piomba il Real Madrid. Florentino Perez pronto all’offerta ‘galactica’

Da sempre estimatore di Pogba, Zinedine Zidane è pronto a smuoversi in prima per arrivare al fenomeno francese.

Secondo Diariogol, noto portale iberico, il tecnico dei galacticos avrebbe esplicitamente richiesto al Presidente Florentino Perez di affondare il colpo per il centrocampista della nazionale transalpina.

In scadenza nel 2021, Pogba non appare intenzionato a rinnovare il suo contratto con i Red Devils, costringendo gli inglesi a prendere una decisione tempestiva sul futuro dell’asso francese. Per convincere gli inglesi a cedere il giocatore già in questa finestra di mercato, Perez è pronto ad un’offerta ‘shock’ da 80 milioni di euro.

Sfuma così il sogno della tifoseria juventina di poter rivedere il ‘polpo’ Paul deliziare il pubblico della Stadium con le sue straordinarie giocate.

