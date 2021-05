Il Siviglia mette nel mirino l’esterno d’attacco del Milan: Monchi è pronto a concretizzare l’affare

Il Siviglia ha messo nel mirino un altro giocatore della Serie A. Dopo gli arrivi di Suso e Gomez, questa volta il direttore sportivo Monchi ha puntato Samu Castillejo, un altro esterno d’attacco rossonero che sta dando il suo contributo all’ottima andata del Milan con 3 gol e 3 assist in stagione. La notizia la riporta ‘todofichajes.com’ che sottolinea la necessità del club andaluso di trovare un’alternativa a Jesus Navas.

Calciomercato Milan, Castillejo verso il Siviglia

Il Milan ha ancora due partite prima del termine la stagione, decisive per assicurarsi un posto in Champions League. Poi sarà tempo di bilanci e valutazioni sul mercato che riguarderanno anche i possibili partenti e tra questi c’è anche Castillejo che potrebbe essere ceduto per fare cassa. Il giocatore avrebbe già dato il suo sì a Monchi per tornare in patria, nel suo paese natale.

Il club rossonero valuta il suo cartellino intorno agli 8-10 milioni, una cifra che accontenterebbe le esigenze del Siviglia che si prepara al rush finale. Anche l’Atletico Madrid si è timidamente interessato all’ex Malaga e Villarreal per rinforzare il reparto offensivo, ma Monchi sembra essere intenzionato a chiudere al più presto l’affare.