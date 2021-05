La Juventus potrebbe cambiare look nel prossimo calciomercato estivo. Con Zidane in panchina, spazio a ben sei illustri addii e triplo colpo in entrata: svolta per il futuro di Cristiano Ronaldo

Non è un mistero che Zinedine Zidane sia ormai da diverse stagioni il pallino del presidente Agnelli per guidare la sua Juventus. Ci aveva provato l’anno scorso prima dell’approdo di Pirlo ma potrebbe essere il calciomercato estivo 2021, con ogni probabilità, l’anno giusto per il grande ritorno dell’ex centrocampista in bianconero. Il matrimonio tra Zidane e la Juventus può regalare diverse sorprese, con una vera e propria rivoluzione alla rosa attualmente allenata da Andrea Pirlo. Sarebbero ben sei le cessioni, alcune illustri, per fare cassa e far spazio a tre colpi di assoluto spessore per la Juventus del francese. Con Zidane alla guida della ‘Vecchia Signora’, inoltre, la permanenza di Cristiano Ronaldo sarebbe decisamente più vicina. L’idea dell’attuale allenatore del Real sarebbe quella di affiancare un bomber di assoluto spessore a CR7, portare a Torino un top player in difesa ed un centrocampista che prenda in mano il gioco della Juventus 2021/22: ecco tutti i nomi, tra entrate e uscite, che potrebbero caratterizzare la nuova Juventus di Zidane. Sei addii per dare spazio ad un nuovo ciclo vincente, con Zidane sulla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, triplo colpo: Zidane ne fa fuori sei!

Finirebbe sul mercato Bonucci, valutato 15 milioni e con un ingaggio da 6,5 milioni di cui liberarsi, valido per le prossime tre annate. Addio anche a Chiellini, in scadenza e che ha uno stipendio di 3,5 milioni. Sempre in difesa può partire Demiral la cui valutazione vicina ai 30 milioni, porterebbe denaro fresco nelle casse juventine. A centrocampo addio a Ramsey il cui cartellino è vicino ai 15 milioni ed il pesante ingaggio da 7 milioni più bonus fino al 2023, pesa non poco in casa Juventus. Saluterà Bernardeschi, in scadenza nel 2022, valutato 15 milioni e con un ingaggio da 4.

Le sei uscite faranno posto a tre colpi di assoluto spessore. Difficile arrivare a Pogba per il monte ingaggi, a centrocampo il sogno resta Aouar valutato 40-45 milioni e che lascerà il Lione nonostante la scadenza nel 2023 (ingaggio da 3,6 milioni). In difesa spazio al fedelissimo di Zizou: Varane saluterà Madrid prima della scadenza del 2022, per circa 55-60 milioni liberando i ‘Blancos’ di un ingaggio da 8,2 milioni all’anno.

Il terzo ed ultimo colpo riguarderà l’attacco, dove Zidane ha intenzione di inserire un nuovo bomber da affiancare a CR7: piace Timo Werner, già accostati ai bianconeri lo scorso gennaio e che al Chelsea guadagna per 10 milioni all’anno (scadenza 2025) ed ha una valutazione di 55-60 milioni di euro.