Il futuro di Massimiliano Allegri può essere lontano dalla Juventus: svolta clamorosa dalla Spagna, il presidente annuncia la rivoluzione

Il giornalista Josep Pedrerol torna a parlare a ‘El Chiringuito’ della possibilità che Massimiliano Allegri venga scelto come prossimo tecnico del Real Madrid. Una pista che, tuttavia, parrebbe destinata a sfumare vista la secca smentita sui presunti contatti (“Mai avvenuti“) tra Florentino Perez e l’allenatore livornese. Per il ‘Conte Max’ la strada che porta a Madrid sembra essersi chiusa quasi definitivamente, con la Juventus che rimane alla finestra per il clamoroso ritorno dell’ex tecnico. Allegri a Torino per una seconda esperienza: non sarà però semplice visto che sull’allenatore potrebbe accelerare il Barcellona. Le recenti parole di Joan Laporta, infatti, aprono ad una vera e propria rivoluzione per il club blaugrana.

Calciomercato Juventus, niente Real: pressing Barcellona per Allegri

“Sto parlando della fine del ciclo, del rinnovamento perchè è quello che penso debba essere fatto”, le parole del presidente del Barcellona in occasione della ‘Festa de l’esport Català’, che conferma importanti cambiamenti durante il prossimo calciomercato estivo. “Dalla prossima settimana prenderemo delle decisioni, dobbiamo lavorare duro”, ha chiuso Laporta, “ed efficacemente per avere una squadra competitiva e vincere la Champions League”.

Un cambiamento che può quindi coincidere con l’addio di Koeman e l’approdo di Allegri in Catalogna, la prossima estate. La Juventus rimane vigile per il possibile ritorno del grande ex così come di Zidane, da tempo tra i desideri di Agnelli.

Situazione dunque in divenire, con l’ipotesi Barcellona che può crescere nelle prossime settimane per il futuro di Massimiliano Allegri: la Juventus è avvisata.