A pochi giorni dall’ultima partita con la Juventus, Buffon saluta su Instagram i suoi tifosi: “Ci siete sempre stati, grazie”

Ieri, per Gianluigi Buffon, è arrivata la sesta Coppa Italia della sua carriera, vissuta, anche questa, da protagonista. A quarantatré anni e qualche mese. Non si sa se sarà l’ultimo trofeo della sua vita, lui che può vantare anche una Coppa del mondo, sicuramente sarà l’ultimo alla Juventus, la squadra a cui il portierone di Carrara ha dedicato quasi tutte le sue parate. Il calciomercato, nonostante l’età, è bollente per lui, ma in questo momento l’estremo difensore vuole pensare solo a chi per più di vent’anni l’ha sostenuto: i suoi tifosi.

Juventus, Buffon omaggia i tifosi: “Ci siete sempre stati, grazie!”

E quindi è arrivato il tempo dei saluti anche per Buffon e per i suoi tifosi. Anche in un momento di grandissima felicità, e insieme tristezza, il portiere non si dimentica di chi l’ha sempre sostenuto nella sua lunga carriera alla Juventus, e su Instagram è proprio a loro che dedica un pensiero.

“Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera – inizia il campione del mondo 2006 con la maglia azzurra -. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo affondati e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde”. E poi i ringraziamenti: “Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni“, conclude Buffon.