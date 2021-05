Calciomercato, futuro allenatore | "Conte andrà via dall'Inter"

Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione: decisivo sarà il progetto di Suning per il prossimo anno

L’Inter ha vinto lo scudetto per la prima volta dal 2010, ovvero da quando è andato via José Mourinho. Un obiettivo importantissimo raggiunto da Antonio Conte, che a questo punto dovrà capire cosa succederà con Suning. La proprietà nerazzurra ha difficoltà economiche e ha infatti ha ottenuto un prestito da Oaktree, impegnando il club. Dunque, per il futuro dell’allenatore molto dipenderà dalle intenzioni della dirigenza di investire sul mercato, anche per quanto riguarda la conferma degli uomini chiave del progetto. Conte ha diversi fedelissimi che non vorrebbe perdere, anzi, vorrebbe aggiungere dei nuovi giocatori integrandoli a quelli attuali. E diversi opinionisti sono intervenuti riguardo il suo futuro.

Inter, il futuro di Antonio Conte

Ai microfoni di ‘Radio Radio‘, diversi opinionisti hanno espresso la loro sul futuro di Conte. Ecco le parole di Roberto Pruzzo: “Penso che Conte resterà all’Inter, anche perché in giro per l’Europa non ci sono tante società che hanno la possibilità di elargire un ingaggio così importante“. E’ dello stesso avviso il giornalista Furio Focolari: “Sono d’accordo, quale squadra può dare 12 milioni di euro d’ingaggio a Conte? L’Inter farà una campagna acquisti oculata, per mantenersi al livello attuale, e non vuole separarsi dal suo allenatore“.

Nando Orsi, invece, esprime perplessità sulla permanenza all’Inter di Conte: “Secondo me, potrebbe anche andare via dall’Inter“. Molto dipenderà anche dal mercato e dai progetti che Suning ha in mente per la prossima stagione.