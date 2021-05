La stagione dell’Everton potrebbe concludersi senza neanche le coppe europee. Dalla squadra di Ancelotti una chance per il Milan del futuro

Rush finale per la Champions in casa Milan, poi sarà tempo di tornare a pieno regime in sede di calciomercato. Una grossa fetta delle strategie dei rossoneri dipenderà proprio dall’esito dell’ultima giornata di Serie A nella lotta per un posto nell’Europa che conta con Napoli e Juventus. Successivamente andrà fatta una valutazione sui top player a scadenza contrattuale, con Donnarumma e Calhanoglu all’ordine del giorno, prima di andare poi a rinforzare l’organico di Pioli. Tra le questioni aperte c’è anche il futuro di Alessio Romagnoli, e più in generale del reparto difensivo. Maldini e soci potrebbero infatti andare a caccia di un nuovo centrale per completare una zona di campo che necessita anche del riscatto di Tomori dal Chelsea. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, in uscita dall’Everton: chance per Yerry Mina

Con l’eventuale addio di Romagnoli che ad un anno dalla scadenza del contratto ha ormai perso il posto da titolare, il Milan dovrà per forza di cose inserire in organico un nuovo difensore centrale. L’occasione giusta potrebbe arrivare dall’Everton di Carlo Ancelotti che domani pomeriggio si gioca le residue chance di agguantare un posto europeo. Al momento di ‘Toffees’ sarebbero anche fuori dalla neonata Conference League, decretando così un vero e proprio fallimento della stagione.

Fuori dall’Europa non andranno quindi escluse cessioni eccellenti, tra cui anche il possente colombiano Yerry Mina. L’ex difensore del Barcellona dopo una prima metà da protagonista ha visto ridurre sensibilmente il proprio spazio tanto da raccogliere appena tre presenze nelle ultime sei di Premier League. Accantonato quindi da Ancelotti, Mina potrebbe rivelarsi una buona soluzione per il Milan da alternativa ai vari Kjaer e Tomori alla luce anche dei 27 anni da compiere il prossimo 23 settembre. Il colombiano inoltre ha un contratto in scadenza 2023 ed un valore di mercato sui 20 milioni di euro, trattabili anche leggermente al ribasso.