Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione: la società rossonera potrebbe mettere a segno uno scambio con la Roma

Un’ultima giornata da urlo per il Milan che dovrà centrare la qualificazione alla prossima Champions League per tornare ad essere protagonista a livello europeo. La società rossonera vorrebbe continuare così il percorso di crescita riuscendo a collezionare un altro risultato importante dopo tanti anni di purgatorio. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic le dinamiche sono cambiate completamente in positivo con un gruppo ben coeso sotto la gestione di Stefano Pioli. Per tante giornate la compagine rossonera si è trovata al primo posto in classifica, ma poi si è dovuta arrendere al rullo compressore dell’Inter che ha trionfato con lo Scudetto.

Calciomercato Milan, Under nel mirino: scambio in vista

Un’idea suggestiva potrebbe arrivare sul fronte calciomercato con Maldini pronto a regalare un colpo in attacco a Pioli. Nel mirino ci sarebbe sempre il solito talentuoso giocatore turco, Cengiz Under, di proprietà ancora della Roma e che ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Leicester. La sua annata in Premier League non è stata entusiasmante con due gol e tre assist vincenti in 19 presenze complessive collezionate con il club inglese, che ha trionfato anche in finale di FA Cup contro il Chelsea.

Così l’ipotesi suggestiva sarebe quella di uno scambio alla pari mettendo sul piatto il profilo del giovane attaccante norvegese Hauge, valutato intorno ai 15-20 milioni di euro. La stessa valutazione porprio del turco con il possibile assalto in casa Roma dopo il suo rientro dal prestito. Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali, ma l’idea balena sempre nella testa dei dirigenti rossoneri per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, che sarà confermato ancora una volta alla guida della compagine milanese.

A partire da lunedì, possibilmente con la qualificazione Champions in tasca, partirà in maniera costante il lavoro di Maldini e dei dirigenti del Milan per rinforzare la compagine rossonera in vista della prossima stagione. Under resta nel mirino: idea scambio suggestiva con la Roma.