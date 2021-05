Svolta in arrivo per il futuro di Zinedine Zidane, da tempo in cima alla lista della Juventus per rimpiazzare Pirlo: c’è l’incontro

Vincere con il Villarreal e sperare nel passo falso dell’Atletico Madrid in casa del Valladoid. È questo il primissimo pensiero di Zinedine Zidane, da tempo nel mirino della Juventus per la successione di Pirlo. Il tecnico del Real Madrid è uno dei pupilli di Andrea Agnelli che, a più riprese, ha provato a riportare seppur senza successo l’ex centrocampista nella Torino bianconera. Secondo quanto riporta in esclusiva il portale spagnolo ‘Defensa Central’, sono in arrivo imporanti novità per quanto riguarda la futura squadra dell’allenatore francese. La volontà di Florentino Perez, viene riportato, è chiarissima: vuole che Zidane resti a guidare il Real anche nelle prossime stagioni. Indipendentemente da come finirà la corsa al vertice in Liga, il patron delle ‘Merengues’ è convinto che la permanenza dell’allenatore sia la scelta ideale per la futura guida tecnica del Real Madrid. Non ci sono segnali della volontà del 48enne marsigliese di voler cambiare aria nell’imminente calciomercato estivo, con il presidente Perez più che ottimista sulla permanenza del francese in quel di Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma l’attaccante | “Vuole restare al PSG”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Pogba: super scambio | L’annuncio del fratello

Calciomercato Juventus, sogno Zidane: incontro con Perez

Un incontro decisivo tra presidente e allenatore avrà luogo settimana prossima, a giochi ormai fatti. Perez vuole tenere Zidane anche prolungandogli, se richiesto, il contratto ben oltre l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2022.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il numero uno del Real Madrid attende dunque riscontri dall’incontro, ormai imminente, tra pochi giorni: il presidente del club spagnolo è convinto di riuscire a trattenere Zidane, allontanandolo dal ritorno alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio con l’Atalanta | Un talento sul piatto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Allegri | Accelerata a sorpresa!

Situazione in divenire, dunque, anche per la Juventus che rischia di vedere sfumare, ancora una volta, il sogno di vedere sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ il grande ex.