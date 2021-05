La Juventus cerca una soluzione per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala: occhio alla pista in Premier League con Maurizio Sarri

Tra poche ore scopriremo quale sarà il destino della Juventus in vista della prossima stagione. La società, nel frattempo, non può restare con le mani in mano e si muove già da diverso tempo per cercare di risolvere alcune questioni spinose in sede di calciomercato. Non poche pedine dello scacchiere ancora – per adesso – nelle mani di Andrea Pirlo potrebbero salutare. Uno dei maggiori indiziati è senz’altro Paulo Dybala. Il contratto è ancora in scadenza a giugno 2022 e del rinnovo neanche l’ombra. Una situazione che costringe i bianconeri a sondare il terreno per trovare una sistemazione all’argentino in estate, in modo da evitare un clamoroso addio a parametro zero. Occhio alla Premier League per il classe ’93: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Dybala dice addio: assalto di Sarri

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Tottenham avrebbe avviato la trattativa con il tecnico Maurizio Sarri per il prossimo anno. L’ex Napoli è libero dall’ultima esperienza non proprio esaltante terminata con la Juventus l’8 agosto 2020. Se l’operazione dovesse andare a buon fine, il primo rinforzo per l’allenatore italiano potrebbe arrivare proprio dai bianconeri.

È possibile decida di tentare l’assalto a Dybala, per potenziare il reparto offensivo degli ‘Spurs’. L’argentino non ha disputato una stagione memorabile e ha collezionato poche presenze a causa degli infortuni. Non è più centrale nel progetto della Juve, ma rimane un profilo più che valido. La Vecchia Signora lo lascerebbe partire per una cifra sui 50-55 milioni di euro. Da tenere in considerazione, però, che Sarri può essere un nome anche per il Milan in caso di addio di Pioli. Situazione in divenire, staremo a vedere come evolverà eventualmente la vicenda.