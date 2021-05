Il Barcellona offre uno scambio ad un top club di Serie A per un esterno: l’affare troverebbe impreparate sia Juventus che Inter, entrambe interessate

La stagione si è conclusa e per le società di calcio è tempo di pensare al mercato. In Italia sono diverse le situazioni aperte, con i top club tutti pronti ad un corposo restyling. Il campionato di Serie A ha visto emergere nuovi profili e altri giocatori confermarsi ad alti livelli, attirando su di se le attenzioni. Il Barcellona è a caccia di un esterno e avrebbe puntato Robin Gosens: la pista scalda gli animi di Juventus ed Inter, entrambe interessate.

Calciomercato, il Barcellona punta Gosens

Il Barcellona ha chiuso la ‘Liga’ al terzo posto e la prossima stagione vuole tornare a vincere. Tra i reparti da rinforzare ci sono le corsie esterne ed il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Robin Gosens. Come riporta ‘Sport.es’, infatti, il club catalano pensa sia giunto il momento di rinnovare una zona di campo da anni proprietà di Jordi Alba. Il 26enne dell’Atalanta sembra rappresentare il profilo adatto: 26 anni, 11 gol in Serie A ed esperienza internazionale.

Il problema è il costo dell’operazione: Gosens ha un contratto sino al 2022, sta discutendo il rinnovo, e l’Atalanta valuta 30 milioni il suo cartellino. Il Barcellona ha però un asso nella manica: gli spagnoli sono pronti ad offrire uno scambio alla pari con Trincao, vecchio pallino della dirigenza orobica. Classe 1999, il giocatore è un esterno destro che potrebbe prendere il posto di Maehle che non ha convinto al 100% dal suo arrivo a Bergamo.

Calciomercato, Juventus ed Inter battute

Nonostante la giovane età, Trincao ha giocato 28 partite in Liga realizzando anche tre gol e due assist. L’offerta del Barcellona per Gosens potrebbe vincere anche la concorrenza del Leicester, molto forte sul tedesco. Lo scambio – se concluso – inguaierebbe Juventus ed Inter, da tempo interessate all’esterno mancino.

La Juventus cerca sul mercato un’alternativa ad Alex Sandro, con Pirlo che in questa stagione è stato spesso costretto ad adattare Bernardeschi nel ruolo. L’Inter – dal canto suo – deve definire il futuro di Young e Perisic e l’arrivo di Gosens potrebbe facilitarne le uscite. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il Barcellona e l’offerta fa vacillare.