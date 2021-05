Il Milan lavora già al prossimo calciomercato estivo con un nome in particolare che può arrivare a Milanello attraverso lo scambio: i dettagli

Il Milan 2021/22 può vedere diversi cambiamenti alla rosa attualmente allenata da Stefano Pioli. La società di via Aldo Rossi valuta con largo anticipo quelle che saranno le operazioni di calciomercato nei prossimi mesi. In tal senso, l’occasione per l’attacco, potrebbe arrivare dalla Spagna. Il Siviglia, stando a quanto riferisce ‘Footmercato.net’, vedrà il ritorno dal prestito di Rony Lopes. L’esterno, arrivato un anno fa in Ligue con la maglia del Nizza, non verrà riscattato (cifra vicina ai 20 milioni) ma Lopetegui non ha intenzione di puntare sul classe 1995. Ecco dunque che il Milan, in cerca di rinforzi per le corsie d’attacco, guarda con interesse al profilo del brasiliano.

Calciomercato Milan, scambio per Lopes: addio in attacco

Rony Lopes può finire quindi in Serie A, con la maglia del Milan che per convincere il Siviglia a cedere il giocatore ha già in mente una pedina di scambio. Il nome giusto può essere quello di Samu Castillejo, in scadenza nel 2023 ma che non rientra nei piani futuri del ‘Diavolo’.

Ecco dunque che lo scambio tra i due, nel prossimo mercato estivo, accontenterebbe sia i giocatori che i due club. In questa stagione in prestito al Nizza, Rony Lopes ha accumulato 32 presenze complessive con 5 reti e 2 assist.

Numeri vicini a quelli di Castillejo, a segno 3 volte con 4 assist vincenti in 43 apparizioni con la maglia rossonera.