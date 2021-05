Il Milan non può affidarsi solo a Ibrahimovic e cerca un altro rinforzo in attacco: assalto al bomber in Serie A, beffa all’Inter

Finale di stagione infuocato per il Milan. Sarà un weekend da dentro o fuori per i rossoneri, con la corsa Champions che sta per giungere al termine. Servirà il massimo sforza, visto che sulla carta il ‘Diavolo’ avrà l’impegno più difficile, ossia l’Atalanta, rispetto a Juventus e Napoli. Testa sul campo, quindi, ma anche sul calciomercato. A breve prenderà il via la sessione estiva di trasferimenti e la squadra di Pioli avrà bisogno di un rinforzo in attacco. Ibrahimovic, infatti, non dà certezze dal punto di vista fisica e un altro centravanti di livello serve. Occhi, in sede di calciomercato, sul possibile colpo in Serie A. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, assalto al bomber in Serie A: Inter ‘beffata’

Il profilo in questione sarebbe quello di Luis Muriel, attaccante in forza all’Atalanta. Il colombiano ha fatto un campionato straordinario ed è ottimo sia come spalla, sia come sostituto del campione svedese in caso di infortuni o turnover. In questa stagione, ha dimostrato di essere devastante entrando dalla panchina. Con i bergamaschi ha accumulato anche una rilevante esperienza a livello internazionale, perciò potrebbe tranquillamente dire la sua anche in Champions League.

Il contratto del classe ’91 è in scadenza a giugno 2023 e la valutazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. L’eventuale affondo rossonero rappresenterebbe un vero e proprio sgarbo ai cugini dell’Inter. I nerazzurri sono da tempo alla ricerca di un profilo idoneo per il ruolo di vice Lukaku e la soluzione Muriel era di alto gradimento. Derby della madonnina, quindi, per l’ex Siviglia, staremo a vedere quale piega prenderà il suo futuro.