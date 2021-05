Calciomercato, Pioli senza Champions va via | Il Milan punta ten Hag

Il Milan potrebbe dire addio a Stefano Pioli in caso di mancato arrivo in Champions: League: ten Hag è un candidato

Il Milan questa sera si giocherà la Champions League in casa dell’Atalanta. Servirà una vittoria al Gewiss Stadium, anche perché la Juventus incontrerà un Bologna privo di obiettivi. Lo ‘spreco’ in casa contro il Cagliari per i rossoneri potrebbe costar caro, soprattutto a Stefano Pioli. Il futuro dell’allenatore dipenderebbe proprio dalla partita di questa sera, anche perché si è laureato campione d’inverno e uscire dai primi quattro posti sarebbe un duro colpo da digerire per la dirigenza. Paolo Maldini deve anche valutare l’eventuale ‘piano B’, per vedere a chi affidare la panchina in caso di addio a Pioli.

Milan, ten Hag per la panchina senza Champions

La Champions a rischio induce il Milan a effettuare delle valutazioni. L’idea e il progetto di puntare sui giovani proseguirebbe con qualsiasi tecnico, che potrebbe non essere Stefano Pioli. La partita con l’Atalanta è come se fosse una finale e Paolo Maldini potrebbe puntare su Erik ten Hag. L’allenatore dell’Ajax sarebbe l’ideale per procedere con la ‘linea verde’ e il bel gioco. Nella sua carriera vanta anche una semifinale di Champions raggiunta con gli olandesi, in una squadra imbottita di giovani.