Il forte esterno del Real Madrid, Bale, starebbe valutando il ritiro dal calcio, nonostante abbia avanti ancora anni per stare in campo

Con 16 gol in 34 presenze totali tra campionato e coppe, la stagione di Gareth Bale non può certo dirsi entusiasmante. Il fenomeno gallese, ritornato al Tottenham in prestito dal Real Madrid, ha fatto ancora una volta i conti con i frequenti problemi fisici, ma nel finale di stagione si è scatenato con gol pesanti per gli spurs. Con la stagione ormai volta al termine, l’esterno classe 1989 farà ritorno ai ‘blancos’. Il suo contratto con gli inglesi aveva infatti durata di un anno. Scaduti i termini, per il calciatore c’è la nuova separazione dal club londinese e il rientro nella capitale spagnola, dove ha ancora un contrato fino al 2022. Stando però alle ultime in arrivo dalla Spagna, starebbe pensando alla risoluzione contrattuale e addirittura al ritiro dal calcio giocato.

Calciomercato, Bale valuta il ritiro

Lo ha riferito il portale spagnolo Abc. Bale, arrivato a Madrid domenica sera, sarebbe al momento concentrato soltanto sul prossimo impegno con la sua Nazionale gallese, gli Europei. Starebbe valutando di negoziare la fine anticipata della sua esperienza al Real Madrid, incassando anche la metà dei 15 milioni di euro annui netti che riceve. Ma non è tutto: l’ex Tottenham – accostato anche a big italiane come l’Inter – starebbe varando anche la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo una volta terminato il torneo europeo con il Galles a causa dei risultati poco brillanti conseguiti con gli inglesi nell’ultima Premier League. Il Real sarebbe in attesa di una sua decisione in merito.

Per questo Bale sarebbe in contatto anche con il suo agente Barnett. Il suo futuro potrebbe essere lontano dal calcio giocato dunque, con il suo desiderio più profondo che sarebbe quello di dedicarsi al golf, magari a livello professionistico.