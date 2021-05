Calciomercato | Maignan, Donnarumma e non solo: inizia il valzer dei portieri

Da Maignan e Donnarumma a Musso: calciomercato estivo piuttosto caldo anche sul fronte portieri. Tutti i dettagli

Il Milan non aspetta più Donnarumma. La trattativa per il rinnovo del portiere non si è sbloccata a causa della distanza economica tra le parti e nelle ultime ore il club rossonero ha chiuso per Mike Maignan. Il neo campione della Ligue 1 con il Lille è già sbarcato a Milano e sarà ufficiale nelle prossime ore. Una mossa che sancisce la rottura definitiva con Raiola e l’attuale estremo difensore rossonero e, di fatto, il suo addio a parametro zero. Inizia così anche il valzer dei portieri: da Donnarumma a Musso, ecco tutti gli aggiornamenti in Serie A e non solo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, da Donnarumma a Musso: le ultime sul valzer dei portieri

Sarà dunque Maignan il nuovo portiere titolare del Milan. Per Donnarumma si aprono invece le porte della Juventus, che prima dovrà però necessariamente vendere Szczesny. L’estremo difensore polacco ha mercato in Premier League e piace al Manchester United, dove è in bilico De Gea. Lo spagnolo rappresenta una suggestione per la porta della Roma con l’arrivo di Mourinho, ma di difficile fattibilità a causa dell’elevato ingaggio percepito dal giocatore. La prima scelta del club giallorosso è infatti rappresentata da Musso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il portiere dell’Udinese piace anche all’Inter per il post Handanovic ed è valutato circa 20-25 milioni di euro dal club friulano. Ma non solo. Le big hanno messo gli occhi anche su Cragno del Cagliari, mentre la Juventus deve anche sostituire Buffon. Sono insomma numerose le caselle ancora da riempire nel valzer dei portieri. Vi terremo aggiornati.