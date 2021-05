Conceicao chiude ribalta lo scenario sul prossimo allenatore del Napoli: ipotesi shock per un tecnico italiano

Il pareggio di ieri contro l’Hellas Verona è costato al Napoli l’accesso alla prossima Champions League. Il futuro di Gattuso non sarà più sulla panchina partenopea, nonostante l’ottimo lavoro svolto dal tecnico calabrese da quando è subentrato a Carlo Ancelotti. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ringraziato il tecnico dell’ottimo lavoro svolto, augurandogli il meglio per il futuro.

La notizia è che il nuovo allenatore del Napoli sarà Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto con il quale ha chiuso il campionato al secondo posto. Verrà presentato nei prossimi giorni e per lui si tratterà della prima esperienza italiana da allenatore, dopo il passato da giocatore con Lazio, Parma e Inter. Una scelta che ribalta tutte le ipotesi di questi mesi che vedevano sulla panchina partenopea diversi allenatori italiani, tra cui Luciano Spalletti.

Calciomercato, ipotesi shock per Spalletti

Si complica, quindi, il futuro di Luciano Spalletti che per mesi, da quando era stato reso noto l’addio di Gattuso a fine stagione, era stato accostato alla panchina del Napoli. Il tecnico toscano ha concluso due anni fa l’ultima esperienza in Serie A, sulla panchina dell’Inter, prima di lasciare la poltrona a Conte.

Anche l’ipotesi Milan sembra spegnersi ora dopo ora, visto il rinnovo ormai quasi certo di Stefano Pioli dopo la qualificazione in Champions raggiunta. Possibile, però, l’apertura di un clamoroso scenario, con Spalletti che potrebbe proporre alla Juventus la propria candidatura per la panchina, in caso di esonero di Pirlo e soprattutto nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse prendere il posto di Zidane al Real Madrid. C’è ancora molta incertezza a proposito del futuro allenatore della Vecchia Signora e occhio all’eventuale mossa clamorosa di Spalletti.