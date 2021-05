Una serata da incorniciare per il Milan che batte l’Atalanta e si piazza al secondo posto, accedendo alla prossima Champions: grandi elogi non solo per mister Pioli

Il Milan ha portato a casa il risultato che, da quando è sfumato lo scudetto, si era prefissato. La squadra di Stefano Pioli giocherà la Champions League 2021/22, un ritorno fondamentale per la crescita del gruppo rossonero ma non solo. La vittoria di Bergamo ha segnato un record per il ‘Diavolo’ che ha trionfato in 16 delle 19 trasferte in Serie A, con il grande lavoro portato avanti da mister Stefano Pioli. Ed è proprio da qui che il giornalista e direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani, in attesa della riapertura della sessione estiva di calciomercato, ha elogiato il Milan, con un messaggio sul proprio profilo Twitter. Per il mister emiliano, solo parole al miele: “Pioli é l’artefice di un piccolo miracolo. Il Milan arriva un soffio davanti a squadre più attrezzate. Merito suo e della serietà che ha messo nel lavoro”.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Juventus e Milan vincono e vanno in Champions | Napoli in Europa League

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Intreccio con Atalanta e Napoli

Calciomercato Milan, da Pioli a Kessie: “Rinnovo a qualsiasi costo”

Ravezzani non ha risparmiato grandi elogi al protagonista della notte di Bergamo, che con una doppietta ha definitivamente riportato il Milan nell’Europa che conta dopo sette anni di attesa: Franck Kessie. Sul centrocampista ivoriano, il pensiero è a senso unico.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Kessie immenso”, ha twittato Ravezzani, “un contratto da rinnovare (quasi) a qualsiasi costo“. L’ex mediano dell’Atalanta ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampista d’Europa ed il suo contratto è in scadenza tra tredici mesi.



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, salta il riscatto | Scambio immediato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Pioli rischia senza Champions | Allenatore dall’estero

Ravezzani dunque consiglia il Milan di accontentare le richieste del 24enne per il prolungamento oltre il 2022, vista l’importanza di Kessie nella squadra rossonera: sono 14 le reti del classe ’96 con 6 assist in ben 50 presenze tra campionato e coppe.