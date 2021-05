Juventus, UFFICIALE: Paratici lascia la Juventus | Il comunicato

Fabio Paratici era da diverse settimane al centro delle discussioni legate al suo futuro alla Juventus. Ora arriva l’annuncio sul suo destino in bianconero

La Juventus è arrivata a un punto di volta per la sua storia e la sua dirigenza. I bianconeri hanno deciso il futuro di Fabio Paratici. Come era nell’aria ormai da diverse settimane, il Managing Director lascia la Vecchia Signora. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa”.

Niente rinnovo, dunque, per Paratici che lascia la Juventus dopo undici stagioni. Una svolta importante in dirigenza per i bianconeri, in attesa della decisione sul nuovo allenatore. A campionato finito, la rivoluzione annunciata dalla Vecchia Signora non si sta facendo attendere: in Serie A diverse posizioni traballano nelle ultime ore. Tra panchina e dirigenza, sono giorni cruciali per la Juventus e quasi tutte le big italiane.



Juventus, addio a Paratici: le sue dichiarazioni dopo l’annuncio

Il sito ufficiale della Juventus riporta anche le prime dichiarazioni di Paratici dopo l'annuncio dell'addio al club bianconero. Il Managing Director spiega: "Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l'opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo". L'ormai ex dirigente della Vecchia Signora passa poi ai ringraziamenti diretti: "Desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti". Poi un pensiero speciale: "Desidero ringraziare, in particolare, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide".